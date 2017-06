Kreis Freudenstadt Im Landkreis gibt es viele Blutspender

Herr Molitor, heute ist der Weltblutspendertag. Warum ist der Tag so wichtig?

Der Weltblutspendertag ist so wichtig, weil an diesem Tag nochmal darauf hingewiesen wird, dass Blut lebensnotwendig ist. Blut kann nicht künstlich hergestellt werden. Deshalb brauchen wir ehrenamtliche Spender, die regelmäßig Blut spenden. Dieses Engagement wird am Weltblutspendertag hochgehoben.

Wie steht es um die Blutspendebereitschaft im Landkreis Freudenstadt?