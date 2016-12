Kreis Freudenstadt Gefährliche Kreisstraße soll ausgebaut werden

Kronenbitter argumentiert: "Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass nach dem vom Kreistag beschlossenen Dringlichkeitsprogramm 2011-2021 der Ausbau der Kreisstraße in den Jahren 2015/2016 hätte erfolgen sollen. Aufgrund der Änderung der Bundesförderung durch das GVFG wurde der Technische Ausschuss im März 2015 über die aktualisierten Kosten und den Zeitplan unterrichtet. Demnach war der Ausbau der Kreisstraße im Jahr 2021 vorgesehen. Die Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass der vorgesehene Zeitplan mit einer Verschiebung um sechs Jahre für die Strecke Betra-Empfingen und um zwölf Jahre (bis 2028) für die Strecke Neckarhausen-Betra nicht akzeptabel ist. Es wurde deshalb beantragt, die Straßenbaumaßnahme vorzuziehen."

Warum ist der Ausbau so wichtig? Laut Kronenbitter fahren auf dieser Kreisstraße 4762 täglich 2520 Autos und 180 Lkw. Damit ist sie die am stärksten belastete Kreisstraße. Dazu ist sie Umleitungs- und Zubringerstrecke für die Autobahn 81. Kronenbitter: "Durch den derzeitigen Zustand der Straße entstehen enorme Gefährdungssituationen. Als Pkw-Fahrer hofft man, dass kein Lkw entgegenkommt. Bei dem sonst unvermeidlich notwendigen Benutzen des Fahrbahnrands besteht stets die Gefahr, die Gewalt über sein Fahrzeug zu verlieren."

Doch der Kreistag hatte in seiner Beschlussvorlage nur drinstehen, dass die Planung "voranzutreiben" sei. Für Kronenbitter klingt das eher nach "Entschleunigung". Der Kreisrat: "Der geplante weitere Ablauf der Planung, wie er in der Vorlage enthalten ist, stellt auch kein Vorantreiben der Planung, sondern eher eine Entschleunigung dar. So ist beispielsweise für den landschaftspflegerischen Begleitplan eine Bearbeitungszeit von 15 Monaten vorgesehen. Eine Vegetationsperiode, die dafür benötigt wird, dauert sicherlich nicht so lange. Auch müsste es möglich sein, auf das Planfeststellungsverfahren zu verzichten, da für den Grunderwerb nur wenige Teilgrundstücke benötigt werden und es sich überwiegend um eine Verbreiterung der Straße handelt."