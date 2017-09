Kreis Freudenstadt Ende der Kreide-Zeit im Unterricht?

Dies führe nicht nur zu routinemäßigen Investitionen in die bestehende Hard- und Software, um hier immer auf dem aktuellsten Stand der Technik zu bleiben. Darüber hinaus werde dieses Konzept schrittweise ausgebaut, was sich bereits zu Beginn des neuen Schuljahres an zwei besonderen Digitalisierungs-Projekten ablesen lässt: Ein neuer Tablet-Koffer biete die Möglichkeit, das Arbeiten mit diesen komfortablen Geräten mit Hilfe zahlreicher Anwendungen, sogenannten Apps, zu erproben. Dies helfe, um dann in einer weiteren Ausbauphase das Arbeiten mit dem Tablet zur täglichen Routine werden zu lassen. Projektleiterin Monika Unterweger verwaltet die Tablets und mache sowohl das Kollegium als auch die Schüler mit dem Einsatz der Geräte vertraut. Ebenso konsequent auf die Digitalisierungsoffensive ausgerichtet sei die Investition in ein großformatiges Multifunktions-Touch-Display. Auf diesem riesigen, fahrbaren Bildschirm können digitalisierte Lerninhalte direkt durch Oberflächenberührung verändert werden. So könne beispielsweise Text direkt auf der Bildschirmoberfläche geschrieben werden. Diese digitalen Eingabemöglichkeiten führten zu mehr Schüleraktivität und brächten ganz nebenbei auch noch mehr Spaß im Unterricht.