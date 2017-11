Kreis Freudenstadt Das lange Warten auf den Handwerker

Steinort sieht einen Grund für den Bauboom in der Niedrigzinspolitik. "Jeder, der ein bisschen was übrig hat, findet bei der Bank nur relativ gefährliche Sachen", sagt er über Anlageoptionen. Deshalb werde vermehrt in sogenanntes Betongold investiert – auf dem Land heißt das: Es wird das eigene Häuschen gebaut. 37 Prozent der Betriebe im Bauhauptgewerbe sehen ihren Umsatzschwerpunkt im Wohnungsbau, wie aus den Zahlen der Handwerkskammer Reutlingen hervorgeht. Vor zwei Jahren verdienten nur fünf Prozent der Betriebe den größten Teil ihres Umsatzes damit. Der Anteil von Sanierungen und Modernisierungen von Häusern ist entsprechend zurückgegangen, so Steinort.

Die Handwerksbetriebe sehen sich laut Steinort in dieser Situation vor die Herausforderung gestellt, Fachkräfte zu bekommen. Im Baugewerbe sei vor allem die Nachwuchsgewinnung schwierig: "Wer will Maurer, Stuckateur, Maler lernen?", fragt Steinort und wirbt: "Dabei geht es nicht nur um Schleppen und Sich-schmutzig-machen, Bauen ist heute eine moderne, technische Angelegenheit."

Die Stadt Horb spürt die Auswirkungen zum Teil. Bei städtischen Baustellen komme es immer wieder vor, dass zugesagte Termine oder Absprachen mit den Handwerkern nicht eingehalten werden. "Dies kommt zum einen sicherlich durch volle Auftragsbücher, zum anderen aber auch, weil es bei den zahlreichen Baustellen, auf denen die Handwerker tätig sind, immer wieder zu Verschiebungen im Bauzeitenplan kommt, weil andere Gewerke nicht rechtzeitig fertig werden", teilte die Stadt mit.

Steinorts Ratschlag an die Verbraucher, die bald etwas an ihrem Haus erledigen lassen wollen: "Möglichst früh einen Handwerker einbeziehen, dann sind die Termine sicher." Wenn es länger dauere, bis ein Termin vergeben wird, bittet Steinort um Verständnis. Die längeren Wartezeiten seien nur eine Seite der Medaille, die andere: Durch die gute Arbeitslage sind viele Jobs gesichert.