Kreis Freudenstadt Besserer Schutz für 940 Bauarbeiter

Bohren, schneiden, Putz abschlagen – staubige Arbeiten gibt es auf jeder Baustelle, teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Staub, etwa durch Quarz und Asbest, mache oft krank. Damit soll nun Schluss sein: Ab sofort müssen Baubetriebe ihre Mitarbeiter besser schützen. So steht es in der Vereinbarung "Staubminimierung beim Bauen". Diese "Anti-Staub-Charta" haben Gewerkschaft, Arbeitgeberverbände, Bundesarbeitsministerium und Berufsgenossenschaft jetzt unterschrieben, teilt die IG Bau mit. Sie spricht von einem "Meilenstein für die Branche". Das Risiko, an den Atemwegen oder an Lungenkrebs zu erkranken, sinke deutlich.

Der Grenzwert für so genannte "lungengängige Stäube" darf die Marke von 1,25 Milligramm pro Kubikmeter nun nicht mehr überschreiten. Bislang lag die Grenze bei drei Milligramm. Die Bauwirtschaft müsse jetzt beim Arbeitsschutz "richtig aufrüsten", von neuen Maschinen bis hin zur Schulung der Beschäftigten. Die Alternative sei "Ärger mit dem Amt". Es werde Kontrollen geben. Im Gegenzug könnten Firmen für die Anschaffung von Luftreinigern oder speziellen Bohrern mit Staubabsaugung bis zu 50 Prozent Zuschuss von der Berufsgenossenschaft bekommen, so die IG Bau. Dies komme gerade kleineren Betrieben zugute. Nach Angaben von IG Bau und Berufsgenossenschaft lasse sich ein Großteil der Baustellen schon mit rund 3000 Euro staubarm machen. Oft gebe es einfache Lösungen mit großem Effekt. So könnten Fliesenleger ihre Platten auf speziellen Tischen brechen, anstatt sie mit der Trennscheibe abzusägen.

