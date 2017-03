Kreis Freudenstadt Anna Orlinski: Mut haben und anpacken

Am Anfang stand ein Problem: Anna Orlinski war mit ihrem acht Wochen alten Säugling, den sie noch stillte, zu einer Familienfeier eingeladen. Sie wollte gerne hingehen, aber wo dort stillen? "Ich wollte nicht, dass Onkel Heinz und Co. zuschauen." Also suchte sie im Internet nach einer Lösung und stieß auf sogenannte Stillschürzen. Eine ästhetische Katastrophe für Orlinski. "Die würde ich nicht mal in den eigenen vier Wänden anziehen, geschweige denn in der Öffentlichkeit", sagt sie und lacht. Ihre Mutter, offenbar so zupackend wie sie, habe daraufhin gesagt: "Dann nähen wir dir halt was." Das Ergebnis: ein Schal, in den Orlinski ihr Baby hineinlegen und zudecken kann – ein Stillschal.

Orlinski hat ihrer eigenen Einschätzung nach Talent darin, Möglichkeiten und Wege für ihre Ideen zu finden. Als sie merkte, dass es einen Bedarf für den Stillschal gibt, ließ sie professionelle Bilder machen und verteilte bei ihren Babyspaziergängen Flyer. Sie bastelte eine eigene Homepage – ihre erste – und ließ die Mama nähen. Das Rückkehr-Angebot in ihren Job als Personalerin fiel für die Betriebswirtin nicht so aus, wie sie sich das gewünscht hatte. "Ich habe mir die kühne Frage gestellt: Was ist, wenn ich alles auf eine Karte setze?" Heute sagt sie: "Ich hatte damals viel Vertrauen und Zuversicht, dass es gut wird."

Sie zog aus Frankfurt zurück in die Region Freudenstadt zu ihren Eltern. Das Unternehmen wuchs schnell. Inzwischen lässt sie die Schals und andere Stillmode in Polen nähen und verkauft sie übers Internet. Sie und ihre Eltern können gut davon leben, wie sie sagt.