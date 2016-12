Kreis FDS Tanzende Kinder bei "Tour des Lächelns"

Vom 5. bis 26. November musizierten die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins Musik schenkt Lächeln mit kranken und hilfsbedürftigen Kindern in ganz Süddeutschland. Das Projekt beinhaltet eine Rundreise zu verschiedenen Einrichtungen, nennt sich "Tour des Lächelns" und wurde in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge organisiert. Innerhalb der dreiwöchigen Tour machten die Musiker bei 25 Einrichtungen Halt und gaben an zwei Samstagen jeweils ein kleines öffentliches Konzert. Zwei Einrichtungen mussten den Musikern kurzfristig eine Absage erteilen, da aufgrund einer Krankheitswelle ein Besuch in den Einrichtungen nicht möglich war. Es wurde in Kinderkliniken, Kinderrehabilitationszentren, Kinderdörfern, Kinderhospizen sowie Kindergärten und Schulen für und mit mehrfachbehinderten Kindern musiziert.

Für die Einrichtungen entstanden keine Kosten, da die "Tour des Lächelns" komplett durch Spenden finanziert wird. Da die Fähigkeiten der Kinder je Einrichtung unterschiedlich waren, haben die Musiker das Programm flexibel gestaltet. So konnten unter anderem die Liedauswahl, die Interaktion und der Zeitraum variabel angepasst und auf die Kinder abgestimmt werden. Zum Repertoire der Musiker zählen klassische Kinderlieder wie "Die Affen rasen durch den Wald" oder "Hab ’ne Tante aus Marokko", moderne Kinderlieder, wie "Fliegerlied" oder "Frozen" sowie selbst geschriebene Stücke wie "Ich schenk’ dir ein Lächeln" oder "Unterm hohen Himmelszelt".

Das Team für die "Tour des Lächelns" 2016 bestand aus 15 Musikern, die sich verteilt über den Zeitraum von ein oder zwei Wochen in das Projekt eingebracht haben. Mit dabei waren Martin Zipprich (Gesang) aus Baiersbronn und Ralf Armbruster (Gitarre und Ukulele) aus Freudenstadt. Die beiden Musiker waren zwei Wochen Teil des Teams. Im September waren die Musiker außerdem im Tonstudio und haben ihre zweite CD mit dem Namen "Dein Lächeln macht uns froh!" aufgenommen. Darauf befinden sich acht bekannte – sowohl klassische als auch moderne – Kinderlieder und zwei selbst geschriebene Songs. So wurde unter anderem das Lied "JoHeHo" von Ralf Armbruster geschrieben und handelt von der "Tour des Lächelns" auf "piratisch". Diese CD und auch die CD aus dem Jahr 2015 "Ich schenk‘ dir ein Lächeln" können unter http://www.choice-germany.com/bestellungen geordert werden. Die Gewinne des CD-Verkaufs werden von dem Verein zur Finanzierung der kommenden "Tour des Lächelns" verwendet.