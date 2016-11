Kreis FDS Gleisbauarbeiten am Wochenende

Aufgrund der Bauarbeiten werden die Züge zwischen Eutingen und dem Hauptbahnhof in Freudenstadt durch Busse ersetzt. Die Busse halten am Bahnhof in Eutingen im Gäu, in Hochdorf am Bahnhof, in Horb-Heiligenfeld am Bahnhof, in Bittelbronn am Bahnübergang, in Schopfloch an der Dornstetter Straße, in Dornstetten am Bahnhof, in Grüntal-Wittlensweiler am Bahnhof und in Freudenstadt am Hauptbahnhof.

Eine Fahrradmitnahme ist in den Bussen nicht möglich. Einzelheiten zu den Änderungen gibt es auf Aushängen an den Bahnhöfen sowie im Internet unter http://www.bahn.de/bauarbeiten.

Informationen zum Regionalverkehr gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter Telefon 0711/20 92 70 87 (montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr) sowie im SWR-Text auf den Tafeln 528 und 529.