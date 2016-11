Kreis FDS Betrüger neppen Amazon-Kunden

Nach derzeitigen Erkenntnissen seien bereits zahlreiche Amazon-Kunden von derartigen Betrugsfällen betroffen. Die Fake-Verkäufer böten Artikel, vorzugsweise Elektroartikel, zu sehr niedrigen Preisen an. Sie seien zum Teil nur halb so teuer wie bei seriösen Anbietern. Allerdings werde die Ware nicht geliefert. Wer auf das Angebot hereinfalle, habe kaum eine Möglichkeit, sein Geld zurückzubekommen.

Zudem existieren auf Amazon nicht nur gefälschte Accounts, auch seien die Plattformen seriöser Händler von Betrügern gehackt worden. In diesem Fall profitierten die Betrüger von den guten Bewertungen der Anbieter.

Amazon-Kunden sollten hellhörig werden, wenn das gefundene Angebot beträchtlich günstiger sei als üblich. Betrüger wickelten ihre Geschäfte außerdem außerhalb der Amazon-Plattform ab. Der Käufer werde aufgefordert, sein Geld über andere Bezahldienste wie Direktüberweisungen, PayPal oder Paysafe zu überweisen. So versuchten die Betrüger, auch an die Kreditkarten-Daten der Kunden zu gelangen. Werde man beim Kauf aufgefordert, das Geld anders als üblich zu überweisen und es direkt an den Händler zu zahlen, sollten laut Polizei "die Alarmglocken klingeln".