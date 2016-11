Kreis Calw Zahl der kleinen Waffenscheine gestiegen

Auch in Nagold hat sich die Anzahl der Scheine um ein Vielfaches erhöht: Von 17 kleinen Waffenscheinen im Jahr 2015 stieg die Zahl auf 80 in diesem Jahr. In Calw sieht es nicht besser aus: Von vormals gerade einmal sechs kleinen Waffenscheinen 2015 stieg die Zahl innerhalb eines Jahres auf 44. Inzwischen ist auch der Handel auf diese Entwicklung aufgesprungen.

"Tierabwehrspray" frei verkäuflich

In Filialen deutschlandweit kann man seit Ende Juni bei dm-Drogeriemarkt sogenanntes "Tierabwehrspray" erwerben, welches eine verblüffend ähnliche Zusammensetzung wie Pfefferspray hat.

Da aber auf der Dose steht, dass es sich um ein Abwehrmittel gegen Tiere handelt und die Verwendung gegen Menschen in Deutschland nicht zugelassen ist, braucht man für den Besitz keinen Waffenschein. Der Hinweis "Es wirkt ebenso überzeugend gegen Menschen" deutet aber klar darauf hin, wofür das Pfefferspray eigentlich gedacht ist. "Das Spray wird ziemlich gut verkauft", meint eine Verkäuferin der dm-Filiale in der Calwer Innenstadt. Sie sieht einen deutlichen Zusammenhang mit den Vorfällen an Silvester.

"Es ist ja nicht so, dass plötzlich viel mehr wilde Tiere herumrennen. Die Leute kaufen es schon, um sich gegen andere Menschen zu verteidigen, da brauchen wir uns nichts vorzumachen." Die Mitarbeiterin des Karlsruher Drogeriekonzerns könne sich auch vorstellen, dass die Verkäufe vor Silvester nochmals ansteigen.

"Das Problem ist, dass viele Kunden gar nicht wissen, dass man das Spray nicht gegen Menschen einsetzen darf", gibt sie zu bedenken. Da vermag auch der kleine Hinweis auf der Spraydose nichts bewirken.