Kreis Calw Wunschkennzeichen spülen Geld in Kasse

Wirklich erstaunlich ist jedoch der enorme Zuwachs der vergangenen Jahre. Wollten im Jahr 2010 noch 16.042 Nummernschildbesitzer im Kreis ihr Kennzeichen nach Wunsch, waren es im vergangenen Jahr bereits 20 908 – und damit rund 30 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor.

Dem Kreis kommt diese Entwicklung entgegen. Denn wirklich mehr Arbeit oder höhere Kosten entstehen den Behörden durch ein spezielles Kennzeichen nicht. "Ein normales Kennzeichen kostet die Gebühr für die Zulassung an sich, bei einem Wunschkennzeichen sind die Zulassungsgebühren gleich, jedoch fällt zusätzlich eine Gebühr von 10,20 Euro an", erklärt Anja Härtel, Pressesprecherin des Landkreises. Diese Gebühr sei "durch die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (Gebührennummer 221) festgeschrieben".

Doch wie werden "normale" Kennzeichen eigentlich erstellt? Für diese wählt die Zulassungsstelle Buchstabenkombination aus, "die wenig gefragt sind, wie zum Beispiel QY, QX, YQ, XZ, YZ. Für die automatische Vergabe folgen dann noch drei Zahlen", erläutert Härtel. Die so entstehenden Kennzeichen werden dann in einer Art Liste geführt, aus der die Zulassungsstelle schöpft, wenn jemand kein Wunsch-Nummernschild möchte.

Welche Nummernschilder besonders beliebt sind, lässt sich übrigens gar nicht so einfach feststellen. Denn während sich absteigende Zahlenfolge wie 4321, aufsteigende wie 1234, glatte Zahlen wie 1000, Schnapszahlen wie 1111 oder Jahreszahlen wie 1980 noch identifizieren lassen, wird es bei Initialen etwas schwieriger. "Zu möglichen Kombinationen, die das Geburtsdatum oder die Initialen beinhalten, können wir aktuell leider keine Aussagen treffen", sagt Pressesprecherin Härtel. "Hierzu müssten dann zum Beispiel für das Jahr 2015 die gesamten 20 908 Wunschkennzeichen einzeln geprüft werden, ob dies nun die Initialen des Halters sind oder die Zahlenkombination das Geburtsdatum darstellt."

Die Mehrzahl der Wunschkennzeichen – insgesamt 15 544 – müssen deshalb als Nummernschilder "ohne besondere Merkmale" erfasst werden. "Bei den Kennzeichen ohne besonderes Merkmal sind auch die Zahlenkombinationen enthalten, die zum Beispiel Rückschluss auf ein Geburtsdatum zulassen, wie 1209 für den 12. September oder 6690 für den 6. Juni 1990", verdeutlicht Härtel.

Möglichkeiten gibt es also viele – auch, wenn nicht alles erlaubt ist, was so mancher sich vielleicht wünscht, erklärt die Pressesprecherin. "Verboten sind Kombinationen, die etwa an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern (zum Beispiel KZ, SA, SS, NS, HJ)", so Härtel. "Diese Buchstabenkombinationen sind generell gesperrt und dürfen nicht vergeben werden. Die Vorgabe zur Sperrung dieser Kennzeichen erfolgt durch den Bund und die Länder. Einzelne Kombinationen wie AH18 oder HH88 sind im Kreis Calw ebenfalls nicht möglich."