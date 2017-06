Kreis Calw Wolf und Luchs würden sich hier wohlfühlen

Immer wieder fährt Mario Fürstenberg hinaus in die Wälder, wenn ein von einem unbekannten Wildtier gerissener Kadaver eines Rehs oder Hirsches gefunden wird. "Dann wird vor Ort alles fotografisch und per Video dokumentiert", berichtet der Wildtierbeauftragte des Landkreises Calw. "Dann bringe ich den Fund zur Untersuchung zur Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg, wo geklärt wird, ob vielleicht ein Luchs oder Wolf oder ein anderes Tier das Wild gerissen hat", berichtet Fürstenberg. Eine wirkliche Bestätigung, dass Wölfe oder Luchse im Kreis Calw unterwegs waren, gibt es derzeit aber nicht – auch nicht durch die Untersuchungen in Freiburg.

Dabei würden die Tiere hier gute Lebensbedingungen vorfinden: Nahrung wie Hirsche, Rehe oder Wildschweine sowie Rückzugsmöglichkeiten in den ausgedehnten Wäldern. Einzig der Ostteil des Kreises ist wegen seiner intensiven Infrastruktur für eine Besiedlung eher ungeeignet. Prinzipiell sei der Kreis Calw aus diesen Gründen als "Wolfserwartungskreis" eingeordnet, so Fürstenberg.

Wölfe sind in der Vergangenheit aus den Vogesen gekommen