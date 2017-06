Kreis Calw Überholspuren statt Autofahrer-Frust

Nicht nur Autofahrer werden auf der den Kreis Calw senkrecht durchschneidenden Bundesstraße 463 auf die Geduldsprobe gestellt, weil auf der Strecke durchs Nagoldtal an vielen Stellen ein Überholen nahezu unmöglich ist. Auch die Wirtschaft liegt dem Chef des Calwer Landratsamtes schon seit Jahren mit der Forderung in den Ohren, endlich eine bessere Verkehrsanbindung an das Oberzentrum im Norden zu schaffen. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass die Pforzheimer Westtangente demnächst gebaut werden soll.

Riegger, für den die Förderung der heimischen Wirtschaft seit seinem Amtsantritt vor acht Jahren mit ganz oben auf der Agenda steht, arbeitete im Stillen an diesem Projekt. Im Hintergrund hatte er Hans-Joachim Fuchtel, heimischer CDU-Wahlkreisabgeordneter und Staatssekretär, als Unterstützer in der Sache.

Wann der Calwer Landrat in den vergangenen drei Jahren auch immer zu politischen Terminen in Berlin weilte, schaute er im Bundesverkehrsministerium vorbei, um seiner Forderung – dem Ausbau der B 463 – Nachdruck zu verleihen. Dabei ging er nicht den herkömmlichen Verwaltungsweg und meldete das Projekt über den Bundesverkehrswegeplan an, weil damit eine Realisierung aufgrund des jahrelangen Verfahrens wahrscheinlich in weite Ferne gerückt wäre. Stattdessen überzeugte er die Ministerialen an der Spree mit dem Argument, dass gerade ein ländlicher Kreis wie der seinige einer vernünftigen Verkehrsinfrastruktur bedürfe, um wirtschaftlich den Anschluss halten zu können – und damit "außerhalb von allen Planungen" laufen sollte.