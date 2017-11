Kreis Calw/Tübingen Missbrauchs-Prozess: Gutachter abgelehnt

Kreis Calw/Tübingen - Im Missbrauchsprozess am Landgericht gegen einen Mann, der seine Stieftochter missbraucht haben soll, zieht die Verteidigung die Objektivität des Gerichts in Zweifel und damit das Verfahren in die Länge. Die Mutter des Angeklagten nahm derweil in ihrer Aussage das mutmaßliche Opfer ins Visier.