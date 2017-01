Kreis Calw/Stuttgart Hesse-Bahn: Fronten bleiben verhärtet

Die Fledermäuse könnten eben nicht wie Fische von einem Teich in den anderen umgesetzt werden und bräuchten viel Zeit, um ein neues Quartier anzunehmen. Kleemann ist überzeugt: "Die Tiere werden getötet, wenn die Bahnlinie so wie geplant in Betrieb genommen wird."

Es sei Aufgabe des Landkreises, Lösungen aufzuzeigen – und nicht des Nabu, konstatierte der stellvertretende Landesvorsitzende, und hatte gleichwohl Alternativvorschläge parat: Eine Option sei für ihn, auf der Bahnstrecke ein selbstfahrendes Bussystem zu installieren, wie er es aus der australischen Metropole Sydney kenne. Die Sinnhaftigkeit des ganzes Projektes sieht Kleemann ohnedies infrage gestellt, weil heute schon der Zubringerbus von Calw zur S-Bahn "nicht überlastet" sei: "Ich sehe den Bedarf nicht."

Und dass der Umstieg von kalkuliert täglich mehr als 2000 Autofahrern auf die Hesse-Bahn zu einer spürbaren Reduzierung des Verkehrs führen würde, sei auch nicht in Stein gemeißelt. Die Erfahrung – wie in einem vergleichbaren Fall in Backnang – zeige vielmehr, dass "noch mehr gefahren wird."

Im Übrigen sei man mit der Kulturbahn über Pforzheim fast so schnell in Stuttgart wie mit der geplanten Hesse-Bahn: "Die Zeitersparnis beträgt nur zehn Minuten."

Und wenn man doch den beschlossenen Stufenplan umsetzen und das Stuttgarter S-Bahnnetz bis Calw verlängern wolle, müsse eben parallel zu dem Tunnel mit den großen Fledermauspopulationen ein neuer Tunnel gebaut werden. Dass die Hesse-Bahn bei einer solchen zusätzlichen Investition von rund 20 Millionen Euro nicht mehr rentabel wäre, wischte Kleemann bei der Pressekonferenz vom Tisch: "Artenschutz ist keine Frage der Rentabilität."

Man habe zwar mit den Befürwortern der Bahn bereits ein freundliches Gespräch geführt, an dem grundlegenden Dissens habe sich aber nichts geändert. Der stellvertretende Landesvorsitzende ist der festen Überzeugung: "Wir haben recht." Jetzt müssten eben die Gerichte entscheiden.