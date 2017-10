Kreis Calw Spaß garantiert: Freizeit-Tipps im Herbst

Abschalten und entspannen können Besucher beispielsweise in der Mineraltherme in Bad Teinach und im Palais Thermal in Bad Wildbad. Mineralbecken, Sauna und eine große Auswahl an Behandlungen im Spabereich bietet die Mineraltherme in Bad Teinach. Sie ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Palais Thermal in Bad Wildbad können Interessierte von Montag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr besuchen. Am Samstag, Sonntag und an Feiertagen öffnet das Palais Thermal bereits eine Stunde früher.