Kreis Calw Seine Messlatte lag immer etwas höher

Er wollte es seinem Vorgänger nachmachen. Fritz Trommer hörte mit 69 Jahren auf. Prewo ist heute 72, aber noch genauso angriffslustig wie damals, 1998, als er sein Amt antrat. Er blieb sich über die Jahre treu: Kein anderer Fraktionschef legt den Finger so oft und so akzentuiert in die schwärenden Wunden dieses Kreises: in die fehlende Infrastruktur oder in den "Schlamassel", wie er es nennt, den die Rivalität zwischen Calw und Nagold in der Krankenhausfrage auslöste: "Das hat uns viel Zeit und Kraft gekostet."

Als Oberbürgermeister in Nagold setzte er Meilensteine für seine Stadt. Mit den gleichen Ansprüchen – "Ich habe die Messlatte für den Kreis Calw immer etwas höher gelegt" – machte er Politik auf Kreisebene: "Mir ist alles zu wenig, zu langsam gewesen." Doch als drittgrößte Fraktion war kein Staat und schon gar kein anderer Landkreis zu machen.

"Manche Dinge bringt man erst mit Diplomatie durch"