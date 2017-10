Kreis Calw Raiffeisenbank stellt sich neu auf

"Erste Erfahrungen der Umstrukturierung zeigen bereits, dass die Berater dank der Spezialisierung mehr Zeit für den einzelnen Kunden haben", fasste Prokurist Karlheinz Walz zusammen. Die Spezialisierungen umfassen beispielsweise Wohnbaufinanzierung oder Immobilienvermittlung. Der bisherige Leiter des Marktbereichs Calw verantwortet künftig die Privatkundenbank unter dem Dach der Raiba, während Kollege Rainer Klumpp, bis dato Marktbereichsleiter Neubulach, die Firmenkundenbank leitet.

Teams für Betreuung

Um diese beiden scharen sich jeweils Teams, die die Betreuung der Kunden in den vormaligen Marktbereichen übernehmen. "Wenn es um die private Seite des Firmenkunden geht, wird der zuständige Spezialist aus der Privatkundenbank oder von unseren Verbundpartnern hinzugezogen", verwies Walz auf die bewährte kompetente Beratung in allen Angelegenheiten. Die durch den täglichen Betrieb in den Geschäftsstellen bekannten Service-, Jugend- und Kundenberater sowie Geschäftsstellenleiter vor Ort sind der Privatkundenbank zugeordnet. "Da wir unsere Kunden ordentlich und umfassend beraten möchten, ist zusätzlich eine neue Zuordnung unserer Kunden zu unseren Beratern erforderlich und findet aktuell statt", informierte Walz über den Prozess der Umstrukturierung im Rahmen der Mitgliederversammlung. Diese Berater sind dann Dreh- und Angelpunkt für alle Bankthemen des jeweiligen Kunden und werden zum potenziellen Schwerpunktthema den Spezialisten hinzuziehen.