Kreis Calw Kreißsaal bald wieder ganze Woche offen

Dies meldete der Klinikverbund Südwest am Mittwochnachmittag. "Dank des großen Engagements aller Beteiligten in den vergangenen Wochen und Monaten ist es uns gelungen, zwei neue Hebammen für den Standort Calw gewinnen zu können und somit die Personalsituation wieder zu normalisieren", berichtet der medizinische Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, Jörg Noetzel.

Er stellte zudem nochmals klar, dass keinem – weder dem ärztlichen Personal, noch den Hebammen oder der Verwaltung – die gemeinsam getroffene Entscheidung zu den Samtagsschließungen in der Vergangenheit leicht gefallen sei. "Eine Reduktion des Leistungsangebotes in einer Geburtshilfe ist immer die Ultima Ratio und verständlicherweise sehr emotional besetzt. Letztendlich aber steht immer die Sicherheit von Mutter und Kind im Mittelpunkt, parallel ist es sehr wichtig, das Wohl der Mitarbeiter im Auge zu behalten." In allen Kreißsälen des Klinikverbunds Südwest werde mit enormem Einsatz gearbeitet. Aufgrund der hohen Belastung und mehrerer nicht mehr abzudeckender Schichten, so Noetzel, habe man deshalb in enger Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen des Kreißsaales in Calw vorübergehend das Leistungsangebot reduzieren müssen – und zwar an einem Tag, an dem erfahrungsgemäß weniger Geburten zu erwarten seien.

Um erneuten kurzfristigen personellen Engpässen noch besser begegnen zu können, arbeitet der Klinikverbund Südwest bereits seit mehreren Monaten an der Etablierung eines verbundweiten Springerpoolkonzeptes. "Bereits jetzt konnten wir dank der Verbundstruktur den personellen Engpass in Calw zumindest teilweise abfedern. Ohne die bereitwillige Unterstützung der Hebammen aus dem Landkreis Böblingen, in diesem Falle aus Herrenberg, wäre sicher mehr als nur eine Wochenendeinschränkung zu befürchten gewesen und die Rückkehr zum 24/7-Betrieb schon im Oktober auch nicht möglich gewesen", unterstreicht Noetzel die gute standort- und landkreisübergreifende Zusammenarbeit. "Letztendlich kämpfen aber auch unsere größeren geburtshilflichen Standorte wie Böblingen oder Herrenberg Tag für Tag mit dem bundesweiten Hebammenmangel."