Kreis Calw Krankenhäuser: 2018 rollen die Bagger an

Viele Monate war es recht ruhig um die Umsetzung des Medizinkonzepts für die Krankenhäuser. Viel wurde hinter den Kulissen gearbeitet, geplant und gesprochen. "Jetzt startet die Phase der Umsetzung", verkündete Landrat Helmut Riegger in der jüngsten Sitzung des Kreistages.

"Und alle stehen hinter diesem Konzept"

"Und wir arbeiten mit großem Engagement daran, die Pläne schnell umzusetzen. Es wird überhaupt keine Verzögerungen geben", machte er klar. Ab 2018 werde gebaut – im Frühjahr will man in Nagold starten, bevor es in Calw – wo die Vorbereitungen noch nicht ganz so weit gediehen sind – so richtig losgeht.