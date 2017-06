Kreis Calw Jugendfeuerwehren schlagen ihre Zelte auf

Knapp 300 Jugendliche und Betreuer werden heute auf dem Nagolder Eisberg ihre Zelte aufschlagen. Damit fällt der Startschuss für das 15. Jugendfeuerwehr-Kreiszeltlager, das die Nagolder Jugendfeuerwehr gemeinsam mit der Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Calw von Mittwoch bis Sonntag für den Feuerwehrnachwuchs veranstaltet. Auch die Jugendabteilung aus der Partnerfeuerwehr Hofkirchen im Landkreis Passau wird zu Gast sein.

Leisten Beitrag für die Sicherheit im Kreis

"Jeder Einzelne dieser Jugendlichen, die an diesem Wochenende hier versammelt sind, hat eine mutige und verantwortungsvolle Entscheidung getroffen: nämlich sich ehrenamtlich für die Gesellschaft zu engagieren", lobt Hans-Georg Heide Kreisbrandmeister im Landkreis Calw. "Viele dieser jungen Leute, die schon heute aktiv sind, werden unsere Feuerwehrleute und Rettungskräfte von morgen sein und damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürger in Nagold und dem gesamten Landkreis Calw leisten", so Heide weiter. "Ich freue mich, wenn die Jugendlichen ihre Begeisterung weitertragen und wir damit in Zukunft noch mehr junge Leute begeistern können, sich anzuschließen und ehrenamtlich zu engagieren."