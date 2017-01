Kreis Calw Hesse-Bahn: Landkreis nimmt Baumfällarbeiten wieder auf

Ab dem heutigen 11. Januar will man daher die Arbeiten in diesem Bereich wieder aufnehmen. Kleine Teilbereiche in diesem Streckenabschnitt, in denen nicht gefällt werden darf, wird die ökologische Baubegleitung des Landratsamts Calw vorher markieren und besonders überwachen. "Wir werden die Arbeiten in den Streckenabschnitten, die vom Gericht nicht ausgeschlossen wurden, zeitnah wieder aufnehmen", so Projektleiter Michael Stierle zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Die Wiederaufnahme der Fäll- und Rodungsarbeiten ergebe sich aus dem engen Zeitfenster, das solche Maßnahmen nur in der vegetationsfreien Periode zwischen Oktober 2016 und Februar 2017 erlaubt. "Gerade im Bereich Althengstett stehen jetzt Arbeiten zur Grenzfeststellung an, da ist es notwendig, das Bahngrundstück hindernisfrei begehen zu können", erläutert der Projektleiter weiter.

Untersagt sind laut dem Gerichtsbeschluss Baumfällarbeiten unter anderem im Bereich Calw-Heumaden, dem tiefen Geländeeinschnitt "Im Hau" zwischen Althengstett und Calw-Heumaden sowie auf beiden Seiten des Forst-Tunnels zwischen Ostelsheim und Althengstett.

Hintergrund der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe war ein Eilantrag des Naturschutzbunds Deutschland Landesverband Baden-Württemberg, der einen kompletten Stopp der Fäll- und Rodungsarbeiten entlang der gesamten Bahnstrecke auf den Gebieten der Stadt Calw und der Gemeinden Althengstett und Ostelsheim beantragt hatte.

Das Gericht hat diesen Antrag in Teilen zurückgewiesen und exakt die Bereiche benannt, in denen der Kreis aktuell keine Maßnahmen durchführen darf.