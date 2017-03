Kreis Calw Gewalt gegen Polizisten nimmt massiv zu

Eine Entwicklung, die angesichts des BKA-Berichts nicht überrascht. So heißt es dort, dass die Entwicklung der Fall- und Opferzahlen "die in Deutschland unvermindert hohe Bereitschaft zur Gewaltanwendung" gegen Polizisten verdeutliche. Und zwar Gewaltbereitschaft, die sich nicht nur bei Großereignissen wie Demonstrationen zeige, sondern auch im alltäglichen Streifendienst.

Das beweisen auch die Übergriffe im Kreis Calw. So habe sich in einem Fall ein Täter geweigert, seine Personalien anzugeben. Wie in einem solchen Fall oft üblich, wollten die Polizisten ihn daraufhin mit zur Dienststelle nehmen, um seine Identität zu klären. Massive Gegenwehr war die Folge.

In einem anderen Fall habe ein Täter eine auferlegte Geldstrafe nicht bezahlt. Nach zahlreichen Mahnungen kam es zu einem sogenannten Vorführbefehl. Dann muss die Polizei den säumigen Schuldner abholen und inhaftieren, bis die Strafe abgesessen ist – oder eben doch bezahlt wird. Der Täter sah das offenbar nicht ein und leistete erheblichen Widerstand.

In etwa zwei Drittel bis drei Viertel aller Fälle, so Doll, seien Alkohol oder Drogen im Spiel; manchmal spielten auch psychische Krankheiten eine Rolle.

Doch wie ist die wachsende Anzahl von Übergriffen im Hinblick auf das Ansehen der Ordnungshüter zu werten? "Der normale Bürger hat schon noch Respekt vor der Polizei", meint dazu die Sprecherin des Polizeipräsidiums. Für jenes Klientel, das die Polizei seit jeher beschäftige – die Gesetzesbrecher – gelte dies jedoch nicht. Hier habe der Respekt spürbar nachgelassen.

All diese Umstände lassen natürlich auch die Ordnungshüter nicht kalt. Man mache sich schon mehr Gedanken als früher darüber, was am Einsatzort warten könnte, sagt Doll. Und auch wenn sieben Fälle in einem Jahr im ganzen Kreis wenig erscheinen, erklärt die Sprecherin unmissverständlich: "Die ganz heile Welt haben wir auch in Calw nicht mehr."