Kreis Calw Fuchtel und Esken: Viele Argumente für Hesse-Bahn

Dass die Hermann-Hesse-Bahn kommen muss und kommen wird, das ist für die beiden Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel (CDU) und Saskia Esken (SPD) überhaupt keine Frage. Und deshalb sehen sie für sich auch keine Notwendigkeit, politisch für dieses Projekt Einfluss zu nehmen. Politisch herrsche da bei allen Parteien Einigkeit.

"Gehe davon aus, dass man die Probleme bewältigt"

Und trotzdem bekennen sich beide im Gespräch mit unserer Zeitung ausdrücklich zu dem Projekt. "Ich habe die Sache von Anfang an unterstützt", erinnert sich Hans-Joachim Fuchtel. Denn die Mobilität – auch die in Form der Hesse-Bahn – sei eine dringende Frage, die die ganze Region aufwertet, sagt der Christdemokrat, der das Bahnprojekt als "Jahrhundertaufgabe" bezeichnet. Aber gerade weil das Projekt Hesse-Bahn so wichtig ist, "darf sich die Region keinen Flop erlauben", mahnt Fuchtel.