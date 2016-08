Kreis Calw Erdbeben: Bedarf an Rettungshunden wird steigen

"Gerade für die Suche in Trümmern sind spezifische Übungen von Bedeutung", weiß Michael Stech und verweist auf die Besonderheiten und Schwierigkeiten bei eingestürzten Gebäuden. Der Bereitschaftsleiter der Rettungshundestaffel RHS im Calwer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes DRK ist deshalb dankbar, wenn leer stehende Gebäude für Trainings zur Verfügung stehen.

Sommerberghotel für Übungen gut geeignet

Immer aufgeschlossen dafür ist beispielsweise Heinrich Blezinger vom Hotel Sommerberg in Bad Wildbad. "Dort können wir im leerstehenden Gebäude diverse Szenarien trainieren", berichtet Stech. In dem Trakt, der mittelfristig saniert wird, lassen sich nämlich Situationen aufbauen, die dem Trümmergeschehen nahe kommen. Das ist dann auch die Herausforderung für die Hundeführer, die immer die eigene Sicherheit mit im Blick haben müssen. Natürlich sei es nur ein vager Vergleich zu eingestürzten Häusern. Allerdings liege das in der Natur der Sache, da solche Ereignisse in der Region glücklicherweise nicht zur Tagesordnung gehören.