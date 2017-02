Kreis Calw Einbrecher-Duo bleibt im Gefängnis

"Das sehr frühe Geständnis schon während der Ermittlungen sowie der Umstand, dass keine Vorstrafen vorliegen, muss sich auf das Strafmaß auswirken", führte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung aus. Kurz zuvor hatte sie den Onkel zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Sein Neffe, der erst am zweiten Verhandlungstag die Vorwürfe einräumte, aber auch einschlägige Vorstrafen in Rumänien und Spanien mitbringt, wurde dagegen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. "Ohne Geständnis wären wir da zu einem Urteil nahe bei vier Jahren gekommen", verdeutlichte sie diesem Angeklagten, der bereits mehr als neun Jahre seines Lebens wegen ähnlicher Delikte im Gefängnis verbrachte, wenn auch im europäischen Ausland.

Bei der Strafzumessung spielte außerdem eine Rolle, dass die beiden Rumänen eigens für ihren Raubzug nach Deutschland einreisten, wie Recherchen der Polizei zur Anmeldung von verwendeten Handys ergaben.

"Dann besorgt man sich einen Mietwagen und fährt über die Dörfer, sucht nach Häusern mit heruntergelassenen Rollläden, bei denen davon ausgegangen wird, dass die Bewohner nicht zuhause sind", fasste die Richterin den Ablauf der Einbrüche – bis zu drei an nur einem Tag – zusammen.