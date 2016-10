Kreis Calw Bürger öffnen symbolisch Grenze der Hesse-Bahn

Zwischen vier und sechs Kilometer ging es auf Feld- und Waldwegen möglichst nahe entlang des Bahngleises zum Treffpunkt. Sachkundige Erläuterungen gaben unterwegs die beiden "Wanderführer" Erwin Eisenhardt und Hans-Joachim Knupfer. Nach jeweils gut anderthalb Stunden, gegen 17 Uhr, trafen sich die Grüppchen vor der Bahnbrücke 2025, wo bereits weitere Interessenten warteten. Unter dem Beifall der Teilnehmer fiel anschließend mit dem Bolzenschneider der Stacheldraht, der das Gleis quer überspannte – die Bahnsympathisanten hatten ihn dort am Vortag angebracht.

Die Aktion mit dem spaßigen Titel "Open Frontier Railway Walk" spielte auf den Fall des Ostblocks vor über 25 Jahren an, als in Ungarn die Grenzzäune zerschnitten worden waren. Ähnlich möchten die Bahnfreunde aus dem Kreis Böblingen auch den Sinn ihrer Handlung verstanden wissen: neue Perspektiven gewinnen, Grenzen überwinden und aufeinander zugehen, so laute die Botschaft. "Sie richtet sich an die Kreis- und vor allem Kommunalpolitik entlang der Bahnstrecke, aber auch an Naturschutzverbände", so Hans-Joachim Knupfer, Sprecher der Bürgeraktion: Die künftigen Fahrgäste hätten jetzt genug von immer neuen Einwürfen, die zu Verzögerung und Mehrkosten beim Bahnprojekt führten.

Viele Gäste kommen aus dem Kreis Böblingen

Besonders erfreut war Knupfer, dass die Mehrheit der Teilnehmer, insgesamt rund 40 Personen, aus dem Kreis Böblingen erschienen waren: "Das zeigt, dass die Schwarzwaldbahn auch und gerade im Kreisgebiet Böblingen viele Freunde hat." Auch aus Stuttgart, Korntal und Nagold waren Unterstützer angereist. Die Leute von der Bürgeraktion verstehen das überregionale Interesse voll: Die Schwarzwaldbahn sei die einzige noch nicht wieder aktive Bahnverbindung aus der Metropolregion in die Landeshauptstadt, und die kämpfe mit einem Feinstaubproblem. "An der möglichst raschen Wiederaufnahme des Zugverkehrs, der ja als Regionalbahn von Calw bis Renningen bereits konkret vorbereitet wird, führt jetzt endgültig kein Weg mehr vorbei", so Hans-Joachim Knupfer.