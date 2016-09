Kreis Calw/Böblingen Flüchtling aus Rutesheim soll in Syrien gekämpft haben

Auf die Schliche waren die Ermittler dem Mann durch einen elektronischen Datenträger gekommen, den der Verdächtige in einem Zug vergessen hatte. Darauf befand sich laut der Polizei einschlägiges Propagandamaterial. In welchem Zug der Datenträger gefunden wurde, wollten weder das Landeskriminalamt in Stuttgart noch die Generalstaatsanwaltschaft sagen. Die Ermittler konnten den 24-jährigen Syrer als Eigentümer des Datenträgers ermitteln.

Der Mann war kurz vor Weihnachten in der Leonberger Sporthalle untergebracht worden und vor einigen Wochen dann gemeinsam mit den anderen Hallenbewohnern in die Flüchtlingsunterkunft des Landkreises nach Rutesheim verlegt worden. Dort hatte er sich offenbar vollkommen unauffällig verhalten. Das Landratsamt als Träger des Flüchtlingsheims wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern.

Gestern durchsuchten die Ermittler das Zimmer des Mannes in der Containersiedlung in Rutesheim. Sie beschlagnahmten zwei Smartphones, einen Computer sowie schriftliche Unterlagen, die jetzt ausgewertet werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter in Stuttgart vorgeführt, der ihn in die Untersuchungshaft einwies.