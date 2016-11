Kreis Calw Altglas: radikale Neuerungen stehen an

Seit vielen Jahren funktioniert die Entsorgung von Altglas und Dosen im Kreis Calw auf die gleiche Art und Weise. Da gibt es auf der einen Seite für die Haushalte die grüne Tonne, die in regelmäßigen Abständen wie andere Mülltonnen auch geleert wird.

Als Zusatz dazu hat die Abfallwirtschaft im Kreis Calw an 78 Standorten im gesamten Landkreis so genannte Depot-Container aufgestellt, an denen die Bürger ebenfalls ihr Altglas und Dosen entsorgen können.

Mit diesen Containern ist man bei der Abfallwirtschaft allerdings nicht wirklich glücklich. Nicht nur dass die Behälter an sich schon ab und an ziemlich ramponiert aussehen. Auch die Standorte selbst sind immer wieder wenig ansehnlich. Oft wird rund um die Container einfach auch noch anderer Müll entsorgt. Immer wieder müssen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft die Plätze säubern.