Königsfeld Zwei Mitglieder singen seit 50 Jahren aktiv mit

Königsfeld-Buchenberg. Das Jahr des evangelischen Kirchenchors war geprägt von vielerlei Aktivitäten. Der Dirigentenwechsel wurde nahtlos vollzogen.

Die 27 Mitglieder des Chors traten in der Hauptsache bei kirchlichen Anlässen in Erscheinung. Dies ging aus den Ausführungen von Schriftführerin Cornelia Schäfer hervor. So gehört zum Jahresprogramm die musikalische Mitwirkung am Karfreitag und an Ostersonntag. Die Konfirmation wurde mit zwei Liedern bereichert. Zusammen mit dem Chor aus Weiler wurde beim Regio-Gottesdienst gesungen. Eine Hochzeit und drei Beerdigungen wurden mit Liedern musikalisch untermalt.

Zu einem gemeinsamen Probenwochenende ging es nach Gengenbach. Hier gab es erste Proben mit dem neuen Dirigenten Michael Huss. Beim Adventssingen hieß es Abschied nehmen von Dirigentin Lara Grobshäuser. Sie hatte tatkräftig mitgeholfen, einen Nachfolger zu finden. Seine Feuertaufe hatte der Nachfolger bereits an Weihnachten. In einem Einführungsgottesdienst gab es zwei neue Stücke zu hören. Er fühle sich unheimlich wohl in Buchenberg, so der neue Dirigent. Ihm gefalle der offene Umgang miteinander. Er wolle Erfahrung sammeln. Dies fordere manchmal auch Geduld. Es wird sicherlich auch Neuerungen geben.