Königsfeld Zwei interessante Projekttage zum Thema "Unterwegs"

Zum Auftakt inszenierte das Theaterprojekt "Hoffnung", bei dem junge Syrer unter der Regie von Götz Knieß und Johanna Zelano die Erlebnisse ihrer Flucht vor dem Krieg und in ihre ersten Erfahrungen im Schwarzwald thematisieren, noch einmal sein Stück. "Mit diesen Projekttagen wollen wir unsere Auszubildenden auf die aktuelle politische Situation vorbereiten", sagte die Leiterin der Fachschulen, Maria-Elke Schoo-Schemmann. Die Gruppe um Schulpfarrer Christoph Fischer erarbeitete die Basis christlicher Gastfreundschaft und lud im Anschluss eine Gruppe jesidischer Frauen, die aus IS-Gefangenschaft fliehen konnten, in ihren Kreis. In einer Schreibwerkstatt probierten die Teilnehmer ganz praktisch, wie sie eine Mauer aus Vorurteilen einreißen können. In den kreativen Gruppen entwickelte sich teils eine schöne Eigendynamik.

Gemeinsam mit Flüchtlingen studierte eine weitere Arbeitsgruppe Lieder in verschiedenen Sprachen ein