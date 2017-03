Königsfeld Zum Nachschlag gibt’s Kabarett

Sie quasselt ohne Punkt und Komma

Zu Vera Deckers: Blond, attraktiv, Mitte Vierzig, Single. Weitere Markenzeichen der kessen Kölnerin: Sie quasselt ohne Punkt und Komma, hüpft von einem Thema zum nächsten, attackiert mit Vorliebe männliche Schwächen, teilt aber auch fröhlich in Richtung des eigenen Geschlechts aus. Heidi Klum zum Beispiel, die kann sie nicht ausstehen, auch Herzogin Kate nicht oder Angelina Jolie. Schließlich sind ihr alle Frauen suspekt, "die schon eine Stunde nach der Geburt ihr Idealgewicht wiederhaben".

Eintritt: 16 Euro, mit Gästekarte 13 Euro. Karten bei der Tourist-Info Königsfeld, Telefon 0 77 25/80 09 45.

Unter dem Motto "An mich denken – Es soll mir gut gehen – ich bin mir wichtig – ich tue was für mich" beginnt am Samstag, 11. März, um 14.30 Uhr ein weiterer Frauentag. Die Veranstaltung im Haus des Gastes umfasst mehrere Vorträge und Mitmach-Übungen, die den Teilnehmerinnen, gemäß dem Veranstaltungsmotto, praktische Anleitung zu einem verbesserten Selbstbewusstsein uns Wohlbefinden sein sollen.

Positive Auswirkungen durch Gymnastik

Den Anfang macht Susanne Haffa, die die positiven Auswirkungen der Acidose Lymph-Gymnastik auf den Säure-Basen Haushalt mit Hilfe von praktischen Übungen näherbringen möchte.

Darauf folgt der Vortrag von Birgit Haller, die die Besucherinnen über die Möglichkeiten von Brainkinetik zur Steigerung der Lebensqualität, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit informieren wird. Auch dieser Vortrag wird von Mitmach-Übungen begleitet.

Zur Entspannung will Michael Falkenbach das Publikum anschließend davon überzeugen, dass Humor als Kraftquelle für berufliche und private Herausforderungen dienen kann.

Nach dieser Lockerungs-Übung beginnt der Vortrag von Marlene Geiger zum Thema "Ich steh’ meine Frau – selbstsicher kommunizieren und selbstbewusst handeln".

Sie erklärt, warum sich Frauen häufig schwer tun, ihre eigenen Stärken zu erkennen und Fähigkeiten gekonnt in Szene zu setzen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch den Vortrag von Anita Kaddik mit dem Titel "Make-up: ja oder nein?" Für das leibliche Wohl und für das Ambiente wird gesorgt.

Anmeldung über die Tourist-Info Königsfeld, Telefon 07725/80 09 45 oder Anita Kaddik, 07725/48 25 15.

Am Freitagabend werden mutige Männer, die sich trauen, zu Vera Deckers zu kommen, mit einem Willkommensgetränk belohnt.Wer die Veranstaltung am Freitag und am Samstag als Kombination bucht bekommt einen ermäßigten Kombinationspreis.