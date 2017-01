Königsfeld Zum Jahresabschluss Kultur tanken mit Jazz

Daniel Roncari am Saxofon, Jakob Oberleser am Bass und Lukas Klein am Schlagzeug bewiesen, dass man in Stuttgart nicht nur lernt, sein Ins­trument zu beherrschen. Sie kredenzten den Schwarzwäldern einen Cocktail aus Standards, der mit vielen Eigenkompositionen gewürzt war.

Dabei blieben sie durchaus nicht nur im Stile der Standards oder im Swing, vielmehr waren sie durchaus auch zur Improvisation und Experimentaljazz bereit. Nach dem Motto "weniger ist mehr" jamte sich das junge Trio durch ihre Klangschnipsel und entwickelte dabei wundervoll improvisierte Gesamtwerke, die womöglich doch komponiert waren – wie beispielsweise das Stück "Der letzte Mäzen", der lange Zeit ein Plattenlabel sponserte, das nach dem Ende seines Mäzenatentums sang- und klanglos unterging. "Dabei haben sie wirklich gute Musik herausgebracht," schwärmte dazu Roncari, der das Stück komponiert hatte.

Es war nicht nur Mainstream-Jazz, eher war auch das eine oder andere Experiment zu hören, doch auf jeden Fall präsentierten sie ein spannendes Programm, das Lust auf mehr machte.