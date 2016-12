Königsfeld Züge singen und sprühen Funken

Im Alter von sechs Jahren bekam der heute 35-Jährige von seinem Opa eine Lok mit Wagen und Schienen geschenkt. Hieraus entwickelte sich im Laufe der Jahre eine Faszination für ein zuweilen zeitintensives Hobby. So hat er vor rund 15 Jahren in den Kellerräumen des elterlichen Hauses mit dem Bau einer Modellanlage begonnen. Nach und nach ist eine imposante Landschaft mit allem, was dazu gehört, entstanden.

Die Stadt hat er in Anlehnung vieler baulicher Elemente Freiburg genannt. Alle Behördengebäude sind vorhanden. Nicht fehlen darf für Allende als Mitarbeiter der deutschen Post das Postamt.

Am unteren Teil der Anlage hat er zudem den Ort "Tonikon" in der Schweiz angefügt. Auch hier gibt es viele Nachbauten. Ein Zementwerk ist hier der Hingucker. Ein Stück Rheintal bildet die Grenze.