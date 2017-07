Königsfeld Zahlreiche Projekte angestoßen

Königsfeld. Laut Link gehört Storz dem Ortschaftsrat seit 1993 an und wird dort weiter aktiv sein. 2004 wurde sie zur Ortsvorsteherin gewählt. In 13 Jahren sei unter ihrer Ägide viel auf den Weg gebracht worden. Als Beispiele nannte er Auf dem Angel und Mesmerlehen, das Bildungshaus oder die Kinderkrippe. All diese Projekte habe Storz vorangetrieben.

Im Gemeinderat war sie von 1994 bis 2004 sowie von 2009 bis heute, also etwa 17 Jahre. Sie habe sich immer vehement und wortstark in die Diskussion eingebracht, so Link. Deshalb bedauere er die Entscheidung. Die Zusammenarbeit sei immer sehr gut gewesen, auch mit den anderen Ortsvorstehern. Den Abschied müsse man akzeptieren, denn die Gesundheit sei ein wesentliches Gut das man bewahren müsse. Er wünsche Storz eine gute Entwicklung.

Der Ortschaftsrat wählte in seiner letzten Sitzung als Nachfolgerin Sabine Schuh, die auch seit 2004 im Gremium ist. Der Gemeinderat wählte sie einstimmig. Das Amt wird mit Wirkung zum 1. September neu besetzt.