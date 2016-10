Königsfeld Zahlreiche Anregungen und Anträge im Ausschuss beraten

In Burgberg soll der Haldenweg nur noch für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben werden. Bei der Bushaltestelle vor dem Gasthaus Krone befürwortet die Verkehrsschau eine Querungshilfe sowie die Verschwenkung der Straße. Im Hutzelweg, entweder bei Anwesen Nummer vier oder komplett soll eingeschränktes Halteverbot gelten. In Erdmannsweiler im Wohngebiet Unterbühl soll Tempo-30 gelten. In der Ortinstraße ist das aber nicht zulässig. laut Link gibt es viele Beschwerden.

Die Gemeinde habe sich von Anfang an gegen die Führung des Schwerlastverkehrs über Erdmannsweiler und Neuhausen ausgesprochen. Entschieden habe aber das Regierungspräsidium.

Zum wiederholten Mal abgelehnt wurde eine Leitlinie auf der L 181 zwischen Königsfeld und Erdmannsweiler. Unterstützt wurden Verschwenkung und Querungshilfe an der Bushaltestelle der L 181 in der Ortsmitte Erdmannsweilers. In Königsfeld soll auf den Wendeplatten von Leiberweg, Weitbrechtweg und Carl-Wilhelm-Straße eingeschränktes Halteverbot gelten.

Dauerparken vermeiden soll bei der Rathausstraße neun und elf eine Parkscheibenregelung. Für einen weiteren Zebrastreifen bei Luisenstraße/Ecke Waldstraße ist zunächst eine Verkehrszählung nötig. Der letzte Parkplatz vor dem Zebrastreifen beim Zinzendorfplatz wird entfernt. Eine Planung nötig ist bezüglich einer Querungshilfe bei L 181/Stellwaldstraße, da die Fahrbahn dort zu schmal ist.

In Neuhausen schlug die Verkehrsschau statt der Entfernung der Bushaltestelle in der Obereschacher Straße deren Verlegung vor. Der Ortschaftsrat soll eine Stelle mit mehr Aufstellfläche suchen. In Weiler in der Hardtstraße gilt künftig nur noch "Anlieger frei". Das muss aber mit dem Landkreis Rottweil abgestimmt werden. Grundsätzliche Zustimmung gab es zu einer Spielstraße in der Hardtstraße in der Ortsmitte. Es soll aber erst die Wirkung der ersten Maßnahme beobachtet werden. Abgelehnt wurde die Versetzung des Ortseingangsschildes in der Flözlinger Straße Richtung Osten. In der Eschbachstraße auf Höhe Anwesen drei und fünf wollte die Gemeinde die Fahrbahn als Engstelle ausweisen. Laut Verkehrsschau ist die Straße breit genug. Grund für das Problem sei eine an der Fahrbahn liegende gelbe Mauer, die die Einsicht erheblich beeinträchtige. Empfohlen wurde ein Rückbau der Mauer, die aber in Privatbesitz ist.