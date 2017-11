Königsfeld "Wir wollen keine Almosen verteilen"

Der bis dato größte Schritt war dann der Umzug 2002 in das heutige Ladengeschäft in der Friedrichstraße. "Dort hatten wir dann doppelt so viel Platz – mussten aber auch gut das Doppelte für die Miete ausgeben", meint Dieter Siebörger. Bereut haben die Vereinsmitglieder diesen Schritt nicht.

"Mit unserem Geschäft sind wir mitten in Königsfeld, haben viel Laufkundschaft und am Ende bleibt noch Einiges für die Vereinsarbeit über den Laden hinaus übrig", meint Vorstandsmitglied Gabriele Glimmann. In Zahlen bedeutet das: Pro Jahr kommt der Eine-Welt-Laden auf einen Umsatz von gut 50 000 Euro. Nach Abzügen für neue Ware, Miete, Instandhaltung und andere Ausgaben, bleiben dem Königsfelder Verein noch 6000 bis 7000 Euro für Spenden an gemeinnützige Organisationen.

Elf Ehrenamtliche helfen mittlerweile dabei, den täglichen Betrieb im Laden aufrecht zu erhalten. Weitere 25 Mitglieder beteiligen sich teilweise aus Altersgründen nur sporadisch oder sind passive Fördermitglieder.

Geld für karitative Zwecke übrig zu haben sei zwar ein netter Nebeneffekt, meint Renate Siebörger, im Kern gehe es dem Verein aber nicht darum, Almosen zu verteilen. "Unser Ansatz ist im Prinzip die Hilfe zur Selbsthilfe. Wir bezahlen den Produzenten einen fairen Preis und ermöglichen ihnen damit ein regelmäßiges Einkommen. Damit können sie wiederum ihre Familien ernähren und ihren Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen", sagt Renate Siebörger.

handgewebte Kunstwerke und Vortrag

Neben der konkreten Hilfestellung für die Menschen aus den Entwicklungs- und Schwellenländern gehe es dem Verein auch darum, den Menschen hier in Deutschland bewusst zu machen, welche globalen Auswirkungen der teilweise ungezügelte Konsum hierzulande hat. "Wer in Deutschland zum Beispiel billigen Kaffee einkauft, muss sich im Klaren sein, dass die Menschen in den Herkunftsländern kaum von ihrem Einkommen leben können", gibt Dieter Siebörger zu bedenken.

Ziel sei dabei auch immer gewesen, die verschiedenen Kulturen näherzubringen und auf aktuelle Probleme in den jeweiligen Ländern aufmerksam zu machen. Dazu passt dann auch das Jubiläumsprogramm: Neben über 30 handgewebten Kunstwerken aus Harrania nahe der ägyptischen Hauptstadt Kairo, informiert ein Vortrag über die schwierige Situation der koptischen Christen in einem mehrheitlich muslimischen Land wie Ägypten.

Sein 30-jährige Bestehen feiert "Ujamaa" im Haus des Gastes in Königsfeld mit einer Reihe von Veranstaltungen:

Freitag, 10. November

Ab 18 Uhr findet das Jubiläumsfest statt. Im Zuge dessen wird auch eine Ausstellung mit Web-Bildern aus Ägypten eröffnet. Diese ist dann täglich von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr bis Sonntag, 19. November geöffnet. Samstag, 16. November

Mina Ghattas informiert bei einem Vortrag über die Situation der koptischen Kirche im heutigen Ägypten. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.

Samstag, 18. November

Ab 15 Uhr findet ein Kinderprogramm mit freiem Weben statt.