Königsfeld Wettstreit um bunte Plastikdeckel

"Die Schülerinnen und Schüler sind sehr kreativ", freut sich Christoph Fischer. "Sie haben Sammelbehälter in ihren Klassen aufgestellt, einige auch in Supermärkten vor den Pfandautomaten, denn das Leergut kann auch ohne Deckel abgegeben werden." Familien und Freunde, sogar ganze Vereine können die Kinder beim Sammeln unterstützen. Die Schüler geben klassenweise immer wieder Tüten mit Deckeln beim Schulpfarrer ab, der sie wiegt und in einer Liste einträgt, welche der 20 teilnehmenden Klassen wie viel gesammelt hat. "Inzwischen haben wir schon 50 Kilo zusammen", sagt er. Eine besonders fleißige Klasse liegt im Moment ziemlich weit vorn, aber noch ist der Ausgang des Wettbewerbs völlig offen.

Den Kindern und Jugendlichen nachhaltiges Handeln mit auf den Weg zu geben ist dem Schulpfarrer ein großes Anliegen. "Gerade wir als evangelische Schule wollen vermitteln, dass wir mit den Ressourcen sorgfältig umgehen müssen. Wir sind gewohnt, die Übersetzung von Genesis 1,28 als ›Machet euch die Erde untertan‹ zu lesen, dabei ist die genaue Übersetzung aus dem Hebräischen eher ein ›in Besitz nehmen‹ im Sinne von beschützen", erklärt Fischer.

Nachhaltiges Handeln soll für die Schüler selbstverständlich werden, daher werden an den Zinzendorfschulen schon seit Jahren alte Mobiltelefone und Korken gesammelt.

Wiederverwertung und Sammeln von Rohstoffen ist wichtiges Thema

Auf andere Möglichkeiten, Rohstoffe zu sammeln, weist der Pfarrer im Unterricht immer wieder hin, etwa auf die Aluminium-Sammelstelle im Königsfelder Eine-Welt-Laden Ujamaa. Dieser unterstützt wiederum organisatorisch den Eine-Welt-Kiosk, in dem die Schüler eigenverantwortlich in den großen Pausen fair gehandelte Waren verkaufen. "Auch das wenige, was wir tun können, ist viel", zitiert der evangelische Pfarrer den Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer.

Weitere Informationen: www.deckel-gegen-polio.de