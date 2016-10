Königsfeld Wettkampf für alle Abteilungen angeregt

Zwei Personen sollten sich noch in dem Schopf am Anwesen Hils in der Flötzlingerstraße befinden. Nach dem Erkunden durch den Gruppenführer machte sich ein Atemschutztrupp auf die Suche, die bald erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach ihrer Bergung wurden die "Verletzten" versorgt.

Andreas Schirm regte an, dass vielleicht ein Wettkampf für die gesamte Abteilung gut wäre. Er dankte abschließend den teilnehmenden 16 Feuerwehrkameraden für ihr Engagement und der Familie Hils für die Bereitstellung des Übungsobjektes.