Königsfeld Wettkampf für alle Abteilungen angeregt

Zwei Personen sollten sich zudem noch womöglich in dem Schopf am Anwesen Hils in der Flötzlingerstraße befinden. Nach dem Erkunden durch den Gruppenführer machte sich ein Atemschutztrupp auf die Suche, die schon bald erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach ihrer Bergung wurden die "Verletzten" versorgt.

Der Aufbau der Wasserleitung erfolgte über den Hislebrunnen mittels des Pumpenwagens. Eine weitere Leitung wurde vom Unterflurhydrant in rund 100 Meter Entfernung oberhalb des Brandobjekts gelegt. Insgesamt wurden rund 500 Meter Schlauchleitung verlegt.

Damit konnten fünf B- und vier C- Rohre ausreichend mit Wasser versorgt werden. Auch eine Riegelwandstellung kam zum Einsatz. Kommandant Uwe Kammerer und sein Stellvertreter Andreas Schirm zeigten sich mit dem Übungsablauf zufrieden. Zumal man in Anbetracht der Vorarbeiten bei der Beschaffung des neuen Fahrzeuges hatte sich doch noch kurzfristig entschlossen die Übung durchzuführen. Andreas Schirm regte an das vielleicht ein Wettkampf für die gesamte Abteilung gut wäre.