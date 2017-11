Königsfeld Wellenreiten und Spaghettitürme

Königsfeld. Sonnige Tage und heißes Wetter durften die Zinzendorfschüler der zehnten Klasse in Begleitung ihrer Lehrer Ulrich Jehle und Ulrich Pletz in Casablanca erleben. Dabei konnten sie nicht nur in Atlantik Wellenreiten, in Marrakesch auf dem berühmten Platz Djemaa El Fna bummeln, sie wurden auch zu Aktivitäten in der Schule herangezogen.