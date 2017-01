Königsfeld Warm-up für die Narren steht bevor

Königsfeld. Die Schoaf-Hexen in Weiler starten am morgigen Samstag, 14. Januar, ab 19.30 Uhr mit ihrer "Village’s Dark Side Party" in der Gemeindehalle.

Die Bettelwieber in Burgberg laden zu ihrem Mottoball "Tatort Burgberg" am Samstag, 28. Januar, in die Turn- und Festhalle ein.

Weiter geht es im Februar am Sonntag, 19. Februar mit dem Umzug der Rotwald-Dei fel im Kernort. Am Schmotzige Dunschtig (23.Februar) sind alle Zünfte im Einsatz. Hier gibt es Rathaussturm, Baumstellen und Kinderfastnacht.