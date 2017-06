Königsfeld Wandern mit Lichtgeschwindigkeit

Eine Eselsbrücke hilft mit den Anfangsbuchstaben dabei, die Planeten in der richtigen Reihenfolge zu behalten: "Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unsere Neun Planeten". Das sind dann Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto.

Das normale Wandertempo auf dem Planetenweg entspricht in etwa der doppelten Lichtgeschwindigkeit. Mit jedem Schritt wird einmal die Entfernung von der Erde zum Mond überbrückt. Die Sonne und die Planeten sind modellhaft am Wegesrand dargestellt.

So ist von Jupiter zu lesen, dass er der fünfte Planet zur Sonne ist und zu dieser einen Abstand von 778 Millionen Kilometern hat. Die Umlaufzeit um die Sonne beträgt 11,8 Jahre. Jupiter ist ein Gasriese, denn er hat die größte Masse aller Planeten. Mit dem Feldstecher sind vier Monde zu sehen.

Manchmal ist das laut Häbich durch die vielen Lichter in der Nacht schwierig. Bei Neumond gelingt es etwas besser. Frühere Generationen richteten sich nach den Sternen. Aussaaten erfolgten nach dem Stand des Mondes. Auch heute wird oft noch nach dem Mondkalender gearbeitet. Für die Seefahrer waren die Planeten überlebenswichtig.

Auch zu anderen Terminen bereit

In der Astrologie gehört zu jedem Planet ein Sternzeichen. So hat die Sonne als Sternzeichen den Löwen, zur Venus gehört der Stier. Brigitte Häbich beantwortete bei der jüngsten Führung viele Fragen und zeigte beim anschließenden Gedankenaustausch in einem Café auf ihrem Laptop, wie so ein astrologisches Bild aussehen kann.

Sie ist auch gerne bereit, zu anderen Zeitpunkte mit Interessierten auf dem Planetenweg zu wandern. Terminvereinbarungen mit ihr können telefonisch unter 07725/ 9 16 23 00 getroffen werden.