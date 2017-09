Königsfeld Wandern mit Führung

Königsfeld. Wanderführerin Annemarie Walter vom Schwarzwaldverein Königsfeld führt am Donnerstag, 12. Oktober, eine Wanderung von Königsfeld nach Mönchweiler an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Villingen zur gemeinsamen Busfahrt nach Königsfeld. Weiterer Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am Haus des Gastes in Königsfeld.