Königsfeld Vortrag über das säkulare Wertesystem

Königsfeld. Aufgegriffen wird das aktuelle Thema "Christliches, islamisches und säkulares Wertesystem im Konflikt". Im alltäglichen Zusammenleben treffen die verschiedenen Wertesysteme aufeinander, etwa in Sport, bei der Kleidung, beim Frauen- und Familienbild und auf vielen anderen Gebieten. Was ist zu beobachten, wie gehen wir damit um? Referent ist Gottfried Spangenberg, der nach 30 Jahren im Nahen Osten im Auftrag des Christlichen Hilfsbunds im Orient seit 2014 in Königsfeld lebt. Der Vortrag findet im Helene-Schweitzer-Saal (Zinzendorfplatz 7) in Königsfeld statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Eintritt frei.