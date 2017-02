Königsfeld Vor dem Fest steht die Arbeit

Ein "Prachtexemplar" mit einer Höhe von 23 Metern war bald gefunden. Nebenan war der Grill schon angeheizt, denn schließlich machte die Arbeit hungrig. Der Baum wurde entrindet und an den Traktor gehängt. Nach ausgiebigem Vesper mit Grillwürsten und Getränken fuhr der Tross zum Rathausplatz und wartete auf seine Aufstellung.

23 Meter hoher Fichtenstamm

Denn zunächst sind erst die Fähnle in der Forststraße aufgehangen worden. Am Nachmittag hatte Zimmermann Roland Schleich die Schwalben, also zwei mit Seilen verbundene Stangen, an die 16 Helfer verteilt. Immer vier Männer setzten ihre Kraft ein.