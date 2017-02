Königsfeld Vor dem Fest haben die Narren viel Arbeit

Ein "Prachtexemplar" mit einer Höhe von 23 Metern war bald gefunden. Nebenan war der Grill schon angeheizt, denn schließlich machte die Arbeit hungrig. Der Baum wurde entrindet und an den Traktor gehängt. Nach ausgiebigem Vesper mit Grillwürsten und Getränken fuhr der Tross zum Rathausplatz und wartete auf seine Aufstellung. Denn zunächst sind erst die Fähnle in der Forststraße aufgehangen worden. Am Nachmittag hatte Zimmermann Roland Schleich die Schwalben, also zwei mit Seilen verbundene Stangen, an die 16 Helfer verteilt. Immer vier Männer setzten ihre Kraft ein.

Auf Kommando von Schleich: "Alle Mann auf hoch" und der Rufe der umstehenden Zuschauer ist es den Helfern gelungen, den Narrenbaum innerhalb von 30 Minuten aufzustellen. Für ihre geleistete Arbeit bewirtete Loni Schlenker vom Gasthaus Kreuz anschließend die Helfer.

uDie weiteren Termine der Narrenzunft: Am 25. Februar ist um 20.11 Uhr der Zunftball und am Rosenmontag, 27. Februar, findet der Umzug mit Dorffasnet statt.