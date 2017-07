Königsfeld Von Bach über Tartini bis Vivaldi

Die Ausführenden sind ausgewiesene Interpreten der historischen Aufführungspraxis: Irene Mennen-Berg (Blockflöte), Hans-Joachim Berg (Barockvioline), beide aus Mannheim, und Susanne Heinrich (Orgel/Spinett) aus Schwenningen. Der Eintritt zur sommerlichen Barockserenade ist frei, Spenden sind willkommen. Es erklingen Werke von Bach, Corelli, Tartini, Telemann und Vivaldi.

Hans-Joachim Berg, 1980 in Schwetzingen geboren, wuchs in Schönwald auf und erhielt seinen ersten Violinunterricht bei Regina Rossmy an der Musikschule Furtwangen. Ab 2000 studierte er Barock­violine/Violine bei Gottfried von der Goltz in Würzburg und bei Petra Müllejans an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Er ist Gast in renommierten Barockensembles und mu­siziert als Solist und in kammermusikalischen Besetzungen. 2006 be­gleitete Berg als Gastmusiker im Freiburger Barockor­chester Cecilia Bartoli auf ihrer Europatournee und nach Istanbul.

Irene Mennen-Berg ist gebürtige Südafrikanerin. Sie schloss ihr Musik­studium mit Hauptfach Blockflöte in Stellenbosch, Südafrika, bei Karin Maritz, und bei Michael Schneider als Stipendiatin in Frankfurt am Main ab. Sie ist Solistin des Kammerorchesters Camerata Tinta Barocca (Kapstadt) und Gründungsmitglied des Blockflötentrios "Driftwood", das in die Yehudi-Menuhin-Live-Music-Now-Förderung aufgenommen wurde. Sie unterrichtet an der Musikschule Mannheim.