Königsfeld Vom Wahlrecht bis zu Trump

Königsfeld. Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) war nach Königsfeld gekommen, um von seinem Berliner Alltag zu erzählen und Fragen aus unterschiedlichsten Bereichen von Finanzpolitik, innerer Sicherheit, dem Wahlrecht bis hin zur Außenpolitik zu beantworten.

"Was glauben Sie, was man in Syrien verändern müsste?", fragte eine Schülerin. Eine andere wollte wissen, was er generell vom Lobbyismus halte. Eine weitere erkundigte sich nach seiner Meinung zu Ausgleichs- und Überhangmandaten.

Die für den ehemaligen Donaueschinger Bürgermeister am schwierigsten zu beantwortende Frage war jedoch die, was er von Donald Trump halte.