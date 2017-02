Königsfeld Vollausbauder Forststraße geht in Auftrag

Königsfeld (hü). Laut Ortsbaumeister Jürg Scheithauer soll ein 240 Meter langer Abschnitt im Vollausbau erneuert werden. Geplant sind auch die Erneuerung von Kanalisation und Wasserversorgung und die Vorbereitung von Glasfaseranschlüssen.

Die Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten gehen für etwa 439 000 Euro an die Firma Walter aus Trossingen. Das Verlegen der Wasserleitung übernimmt für knapp 38 000 Euro die Firma Rack aus Renquishausen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Einsparung von 44 000 Euro.

Laut Bürgermeister Fritz Link ist für Anlieger in absehbarer Zeit eine Info-Veranstaltung bezüglich der Erneuerung der Hausanschlussleitungen geplant. Diese sei dringend zu empfehlen, damit man nicht so schnell wieder in den neuen Straßenkörper eingreifen wolle.